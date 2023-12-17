15 декабря под председательством акима области Серика Шапкенова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике преступности и противодействию коррупции при акимате области.

На заседании руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Ерулан Сериккалиев выступил с докладом о проделанной работе по формированию антикоррупционной культуры в регионе. По его словам, Агентством реализован проект «Волонтёрство против коррупции».

– В проекте приняли участие активные граждане, общественные объединения, субъекты частного и квазигосударственного сектора и другие организации. Проект дал положительные результаты. В нем зарегистрирован 1881 волонтер, 65 из которых – из Атырауской области. В результате их совместной работы в рамках мониторинга государственных закупок сэкономлено около 8 млн тенге. К примеру, волонтерами Макатского района Атырауской области выявлен факт завышения цен при покупке саженцев по 15 тысяч тенге за единицу на общую сумму 1,5 млн тенге. Кроме того, волонтеры предотвратили факт неэффективного расходования бюджетных средств в размере около 14 млн тенге в рамках проекта «Благоустройство 100 дворов». Реализация проекта будет продолжена, – сказал Сериккалиев.

Как выяснилось, в ходе проверки объектами госаудита через веб-портал в апелляционную комиссию поступило 113 встречных жалоб от участников государственного конкурса о несогласии с указанными в уведомлении нарушениями. Об этом в своем докладе сообщил руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области Маулен Мутиев.

– Кроме того, через веб-портал государственных закупок поступило и рассмотрено 1 062 жалобы от потенциальных поставщиков. Также 105 уведомлений не были исполнены в установленный срок или надлежащим образом, приостановлены коды и счета пяти объектов государственного аудита. За отчетный период в отношении должностных лиц составлено 94 протокола об административных правонарушениях, пять административных дел прекращены судом, по остальным 89 административным делам наложены штрафы на сумму 4,6 млн тенге, 11 административных дел находятся на рассмотрении, – сообщил Мутиев.

Аким области поручил ответственным руководителям провести комплексный анализ средств, выделяемых по государственному социальному заказу. Кроме того, проследить за тем, чтобы цена заказанного на портале товара была одинаковой для всех госорганов. Также отметил необходимость проведения специального курса по повышению квалификации специалистов, работающих с порталом госзакупок.