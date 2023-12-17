Жуткое ДТП по вине пьяного водителя случилось в крестьянском хозяйстве в Актюбинской области, передает «Диапазон».

37-летний разнорабочий сел за руль трактора и вместе с другой работницей поехал в Мартук за продуктами и спиртным.

На обратном пути они прямо в кабине пили водку. Когда вернулись в крестьянское хозяйство, то стали ругаться. Женщина вышла из кабины и легла рядом на землю, а тракторист хотел сдать назад, чтобы ее объехать, но рычаг коробки передач сдвинул не туда, в результате трактор поехал вперед и переехал передним колесом лежавшую женщину. После этого пьяный мужчина включил заднюю скорость и второй раз переехал пострадавшую. Она получила переломы ребер, разрыв печени с внутренним кровотечением, другие травмы, от которых умерла.

Как выяснилось, разнорабочий вообще не имел права водить трактор, так как в 2021 году его лишили водительских прав на 7 лет.

В итоге водителя-лишенника, по вине которого погибла женщина, приговорили к 6 годам лишения свободы.