В зимний период трассы республиканского значения будут обслуживать 63 единицы техники, об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов.

По словам руководителя, на территории будут работать три шнекоротора, 26 машин специальной универсальной дорожной техники, 10 автогрейдеров, 13 тракторов, 9 погрузчиков и два бульдозера.

- В целях обеспечения непрерывного и безопасного проезда по автомагистралям и предотвращения неблагоприятных климатических условий филиал БКОФ ТОО «КАЙСервис» заключил контракт на получение 12 единиц необходимой дорожно-строительной техники от других организаций. Работы по техническому обслуживанию ведутся по 14 направлениям на дорогах регионов. На 2021–2023 годы заключены контракты на содержание этих дорог, 9 подрядчиков выполнили ремонтные работы за три года. Срок контракта с подрядчиками истекает 31 декабря, - сообщил глава правления.

Фото с сайта управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

Бауыржан Айтмагамбетов добавил, что проводятся конкурсные процедуры по текущему ремонту и содержанию автодорог области на 2024-2026 годы.

Также на сайте управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по ЗКО сообщили, что обслуживанием дорог областного и районного значения занимается 28 организаций. В их распоряжении 319 единиц снегоуборочной техники. Из них 41 автогрейдер, 111 тракторного типа с различными навесными изделиями, 33 погрузчика, 30 гусеничных бульдозеров, 79 тяжеловозов и 25 грейдеров на пресс. Вся техника кроме бульдозеров и камазов, оснащены системой GPS.