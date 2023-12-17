Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) одержал досрочную победу в поединке с американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1) на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), сообщает Sports.kz.

Рахмонов и Томпсон встретились в трехраундовом поединке в полусреднем весе. Этот бой не продлился всю отведенную дистанцию: Шавкат победил удушающим приемом во втором раунде. Видео финиша можно посмотреть ниже.

Для Шавката Рахмонова эта победа стала восемнадцатой в профессиональной карьере, в то время как Стивен Томпсон потерпел седьмое поражение. Добавим, что Рахмонов провел в UFC уже шестой поединок, и все бои он выиграл досрочно.