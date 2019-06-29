Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, по инициативе полицейских домашний скот начали снабжать светоотражающими лентами. – Представитель компании «NСОС» Серик Идранов вручил 520 светоотражающих лент жителям села Ескене, Тастескен Макатского района. Как показывает анализ, основная доля ДТП с участием домашних животных приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть внезапно выбежавшую на проезжую часть животное. Использование светоотражающих элементов позволит своевременно отрегировать и предотвратить ДТП. С начала года в области произошло два дорожных происшествия, один из них с летальным исходом сообщают в полиции. Светоотражающие ленты устанавливаются на крупный рогатый скот, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.