Кроме того, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» нацгвардии РК, ЧП произошло 27 июня около 19.00.

– По улице Л.Толстого дежурный войскового наряда Максата Куанышева, патрульные рядовые Александр Ульянов и Нурланбек Хауметкали по поступившей  ориентировке обратили внимание на автомобиль марки «Лада-2114», водитель которого вел себя на дороге неадекватно, нагло и вальяжно. Гвардейцы  попросили предъявить документы, сообщили ему о нарушении общественного порядка, на что со стороны правонарушителя последовала агрессивная реакция и отказ подчиниться законным требованиям военнослужащих нацгвардии. Далее водитель начал выражаться в адрес наряда нецензурной бранью и проявлять агрессию, - сообщили в пресс-службе РгК "Батыс". При осмотре автомашины, проведенном в присутствии понятых,  в  салоне  легкового автомашины были обнаружены запрещенные предметы - три таблетки «Психотроп",  одна таблетка «Финезепан»,  аэрозольный пистолет «Пионер» и  два ножа. – В момент задержания 37-летний житель  города Уральска находился в  состоянии наркотического опьянения. Факт подтвердился  после медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.  Задержанный и два ножа были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Напомним, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки - преступление, за которое законодательством предусмотрена уголовная ответственность, - рассказали в пресс-службе РгК "Батыс" нацгвардии.  