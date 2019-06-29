Как рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» нацгвардии РК, ЧП произошло 27 июня около 19.00.

– По улице Л.Толстого дежурный войскового наряда Максата Куанышева, патрульные рядовые Александр Ульянов и Нурланбек Хауметкали по поступившей ориентировке обратили внимание на автомобиль марки «Лада-2114», водитель которого вел себя на дороге неадекватно, нагло и вальяжно. Гвардейцы попросили предъявить документы, сообщили ему о нарушении общественного порядка, на что со стороны правонарушителя последовала агрессивная реакция и отказ подчиниться законным требованиям военнослужащих нацгвардии. Далее водитель начал выражаться в адрес наряда нецензурной бранью и проявлять агрессию, - сообщили в пресс-службе РгК "Батыс". При осмотре автомашины, проведенном в присутствии понятых, в салоне легкового автомашины были обнаружены запрещенные предметы - три таблетки «Психотроп", одна таблетка «Финезепан», аэрозольный пистолет «Пионер» и два ножа. – В момент задержания 37-летний житель города Уральска находился в состоянии наркотического опьянения. Факт подтвердился после медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Задержанный и два ножа были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Напомним, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки - преступление, за которое законодательством предусмотрена уголовная ответственность, - рассказали в пресс-службе РгК "Батыс" нацгвардии.