В парке города Джизак (областной центр Узбекистана) во время движения упал аттракцион Летающая тарелка, сообщает пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня. В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения. Она получила сильные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Аттракцион рухнул на землю с высоты в семь метров из-за сломавшейся рукоятки. В это время на нем находились восемь человек. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.