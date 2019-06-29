Сегодня, 29 июня, примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз», который находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud. – Последний выставил фотографию в профиле «WhatsАpp», на которой изображена девушка-азиатка и сам Eli Daoud с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Это вызвало шквал негатива среди жителей региона и самих казахстанских вахтовиков. Сейчас на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, - сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области. - На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции, - уточнили в пресс-службе акима Атырауской области.