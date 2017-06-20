Ключи от нового инватакси сельскому обществу инвалидов презентовал депутат областного маслихата Серик ИДРАНОВ. Транспортное средство максимально адаптировано для перевозки людей с ограниченными возможностями: оснащено гидроподъемником для коляски. В отделке кузова применены энергосберегающие и шумоизоляционные материалы. Особое внимание уделено и безопасности пассажиров во время движения. - Люди с ограниченными возможностями с трудом добирались до социально значимых объектов района. Местные власти принимают все меры, чтобы облегчить жизнь этих людей, но все и сразу сделать невозможно. Это такси удалось приобрести благодаря помощи одной из нефтяных компаний региона, - рассказал Серик ИДРАНОВ. На сегодня в районе зарегистрированы 820 людей с ограниченными возможностями, из них 45 - инвалиды-колясочники. Новое инватакси планируется использовать для всех жителей района с ограниченными возможностями.