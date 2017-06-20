Фото из соцсети Facebook Как рассказал заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог ЗКО Медет ШАКАЕВ, отремонтированная трасса находится на балансе недропользователей КПО б. в. - Ремонт дороги был начат в 2015 году и закончен в 2016. Ремонтом занимались две подрядные организации - ТОО "Ел Жас" и ТОО "Перспектива Кан". Средства на ремонт были выделены компанией КПО б. в., поэтому они и выбирали подрядчиков. Сейчас из-за смены температуры на дорожном покрытии появились небольшие разрушения, которые строители устраняют в рамках гарантийного срока за свои деньги, - отметил Медет ШАКАЕВ. Замруководителя также отметил, что дорога была принята без дефектов и все трещины и мелкие разрушения, которые появились после зимы, это не показатель некачественного ремонта. Все эти изъяны появляются из-за климата. К слову, трасса Аксай-Бурлин была отремонтирована от 0 до 38 км.Фото из соцсети Facebook