По сообщению пресс-службы областного управления здравоохранения, пилотный проект "Внедрение электронной очереди" был презентован накануне пациентам городской поликлиники №3 и гостям из Астаны. Жители города оценили всю практичность системы электронной очереди. - Конечно, сейчас стало намного лучше, раньше мы все толпились за карточками, занимали очередь, а сейчас стало удобно: подошел, взял талон и сиди, - рассказывает местный житель Гумарбек КАПУОВ. Систему электронной очереди планируют внедрить в каждом кабинете, в связи с этим планируется обучение персонала. Сама программа поддерживает два языка и специфику работы медицинских организаций. Система ведет особый учет льготных и экстренных пациентов. Нововведение оценили не только посетители, но и сами сотрудники поликлиники, которые отмечают удобство системы. - Мы раньше спокойно работать не могли, со всех сторон кричат, кому отвечать – не понятно. А теперь приходит пациент, мы с ним работаем, затем принимаем следующего, - рассказывают медсестры. Помимо внедрения электронной очереди, будет реформироваться и сама работа поликлиники. В дальнейшем пациентам не придется брать карточку в регистратуре, так как за них это будет делать медсестра.