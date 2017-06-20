Новшество в качестве пилотного проекта внедрили в поликлинике №3 г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". e1abc98f-4476-4c7c-a8e8-1f079195f80f По сообщению пресс-службы областного управления здравоохранения, пилотный проект "Внедрение электронной очереди"  был презентован накануне пациентам городской поликлиники №3 и гостям из Астаны. Жители города оценили всю практичность системы электронной очереди. - Конечно, сейчас  стало намного лучше, раньше мы все толпились за карточками, занимали очередь, а сейчас стало удобно: подошел, взял талон и сиди, - рассказывает местный житель Гумарбек КАПУОВ.   Систему электронной очереди планируют внедрить в каждом кабинете, в связи с этим  планируется  обучение персонала. Сама программа поддерживает два языка и специфику работы медицинских организаций. Система ведет особый учет льготных и экстренных пациентов. Нововведение оценили не только посетители, но и сами сотрудники поликлиники, которые отмечают удобство системы. - Мы раньше спокойно работать не могли, со всех сторон кричат, кому отвечать – не понятно. А теперь приходит пациент,  мы с ним работаем, затем принимаем следующего, - рассказывают медсестры. Помимо внедрения электронной очереди, будет реформироваться и сама работа поликлиники. В дальнейшем пациентам не придется  брать карточку в регистратуре, так как за них это будет делать медсестра. 513c805f-55de-4268-8aa6-00149da4bcf3 1820e9bf-8b91-4686-8404-aab6b11e179e Камилла МАЛИК Фото предоставлено пресс-службой областного управления здравоохранения