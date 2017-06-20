Государственное тестирование проходит в двух пунктах - ЗКГУ имени М. Утемисова и ЗКАТУ имени Жангир хана. Как пояснил ректор ЗКГУ имени М. Утемисова Асхат ИМАНГАЛИЕВ, перед началом экзамена всем выпускникам объяснили правила сдачи ЕНТ. - Учеников каждой школы сопровождает технический секретарь, который уточняет список присутствующих, кроме того, отвечает за личные вещи учеников, которые не разрешают брать с собой в аудиторию, - отметил Асхат ИМАНГАЛИЕВ. Многие ученики заметно волновались - кто-то даже бросал копейки на удачу. Ученица школы №34 Аружан МУХАБЕТКАЛИ рассказала, что готовилась к ЕНТ целый год. - Я сдаю биологию и химию. Немного волнуюсь, но верю в себя. Хочу поступить в медицинский университет, чтобы стать стоматологом как моя мама, - говорит Аружан МУХАБЕТКАЛИ. Все выпускники прошли через строгий контроль - на входе детей проверял охранник с металлоискателем. Найденные телефоны отдавали секретарям. По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЗКГУ им М. Утемисова Аскара АМАНБАЕВА, сегодня тестирование сдают ученики городских и районных школ. - В первом потоке сдают дети из 23 школ, всего 538 человек, но среди них будут те, кто не пришел. Некоторые отказались от ЕНТ. Второй поток будет сдавать 22 июня, - пояснил Аскар АМАНБАЕВ. Как рассказала завуч по учебно-воспитательной работе Батуринской средней школы Рамзия МАУЛЯШОВА, которая находится в селе Янайкино, в этом году их школа выпустила 8 учеников. - У нас малокомплектная школа. Лишь трое детей решили сдавать ЕНТ, чтобы поступить в вуз. 11-классники готовились в течение года, проходили пробное тестирование, по результатам которого все они набирали пороговый балл. Так как мы живем в 50 километрах от Уральска, приехали вчера вечером. Нас расположили в школе поселка Асан. А сегодня с утра мы отправились на экзамен, - рассказала Рамзия МАУЛЯШОВА. Во время экзамена за воротами вуза детей ожидали их родители и бабушки. Они волновались не меньше, чем сами ребята. - Я пришел поддержать своих детей, у меня сегодня ЕНТ сдают двойняшки Айгуль и Айнур. Они закончили школу с одной четверткой, в дальнейшем планируют поступить на техническую специальность, профильным предметом сдают физику. Без волнения не обошлось, ведь это ответственный и решающий момент в их жизни. Мы рекомендовали им в последний день не готовится, дать себе и организму отдохнуть, но они нас не послушали - занимались до вечера, - рассказал отец выпускниц Ербулат ЖУСУПОВ.