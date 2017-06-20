Индивидуальным предпринимателям придется заплатить штраф за хранение и реализацию табачных изделий без акцизных марок, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщили в суде ЗКО, управление госдоходов по Зеленовскому району установило два магазина, не имеющих лицензий на хранение и розничную реализацию табачных изделий, но торгующих данной продукцией.

- Суд признал правонарушителей виновными по статье 283 КоАП РК "Нарушение правил маркировки алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками" и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 150 МРП каждому, общая сумма которых составила 680 700 тенге, а табачную продукцию конфисковал с целью дальнейшего уничтожения, - пояснили в суде ЗКО.

Постановления не вступили в законную силу.

Кристина КОБИНА