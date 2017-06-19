По сообщению ДВД области, сегодня, 19 июня, завершились поиски 8-летней Айкоркем АЛДАМЖАР, в 12.20 тело девочки всплыло в 8-10 км от места происшествия, в районе села Алмалы. - На данный момент назначен ряд экспертиз. В совершении данного преступления подозревается житель Атырауской области, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили в пресс-службе ДВД. Узнав о печальном известии соседи, родные и близкие с самого обеда спешат поддержать родителей Айкоркем. В числе соболезнующих - спасатели, одноклассники, друзья и представители сельского акимата. После пяти бессонных ночей мама Айкоркем до сих пор не может поверить, что дочери больше нет в живых. Отец девочки замкнулся в себе, бабушка без конца плачет, целую фотографию любимой внучки. По словам родных и близких девочки, мужчина, причастный к смерти 8-летней девочки, является соседом семьи, живет сразу же через стенку в одном доме. Подозреваемому 28 лет, растит двоих детей - мальчика и девочку. После Айкоркем в семье осталось еще трое детей, которые также не могут поверить, что старшая сестра больше никогда не сможет с ними поиграть.