Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в УВД города Уральск, 17 июня неизвестный в 13.40 часов, находясь возле одного из домов по улице Гагарина сорвал с шеи 61-летней пенсионерки золотую цепочку. - Спустя 15 минут по "горячим следам" сотрудниками полиции был задержан 21-летний парень без определенного места жительства, состоящий на учете ОВД как вор, лицо без гражданства, похититель сотовых телефонов. Цепочка была изъята и возвращена владелице. Как оказалось, стоимость цепочки составила 40 тысяч тенге, - пояснили в УВД города Уральск. В УВД отметили, что грабеж был заснят на камеры видеонаблюдения "Безопасный двор". - В ходе расследования задержанный признался, что днем раньше, 16 июня примерно в 15 часов, находясь возле дома по улице Циолковского, он также ограбил 56-летнюю женщину. На этот раз он сорвал с шеи женщины золотую цепочку стоимостью 300 тысяч тенге. Цепочка также изъята и возвращена хозяйке, - пояснили в УВД. На сегодняшний день 21-летний подозреваемый водворен в ИВС. Заведено уголовное дело по статье 191 УК РК - "Грабеж".