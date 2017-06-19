Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявили в ЖКХ г. Уральск, тендерные процедуры завершатся уже в конце этой недели. - Несколько заявок на участие в конкурсе по обслуживанию городских фонтанов уже подали, - пояснили в ЖКХ. Стоит отметить, что ежегодно фонтаны в Уральске начинают свою работу уже в мае, однако в этом году включение задержалось. Между тем, в начале мая, в ЖКХ обещали, что фонтаны включат к 9 мая. Всего в Уральске 15 фонтанов, которые в основном расположены в скверах.