Плохие дороги и густые ветки не дают проехать технике на дачные общества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 20 июня, на площадке службы центральных коммуникаций прошел брифинг с участием руководства "Дезинфекции", которая в этом году выиграла тендер на обработку города от комаров. По словам директора областной "Дезинфекции " Мурата ТАНКЕЕВА, в пригороде всего два дачных общества подготовили свою территорию для противогнусовой обработки. - На машине установлен ветрогенератор, который имеет лопасти как самолет. И когда машина едет по заросшим ветками дорогам, то лопасти ломаются. Поэтому мы не можем проехать в некоторые садоводческие общества. Всего два массива - "Яик" и "Комарово" - подготовили дороги - состригли все ветки и убрали их, чтобы мы могли сделать свою работу, - отметил Мурат ТАНКЕЕВ. На вопрос журналистов о том, что если на дорогах не может проехать большегруз, можно же заменить на мотоциклы или другую более легкую технику, директор "Дезинфекции" отметил, что средств, которые в этом году выделили на обработку города от комаров, недостаточно для задействования авиации, да и в техспецификации на сайте госзакупок было указано, что обрабатывать необходимо ветрогенератором и ранцами, а не мотоциклами. - Если мы отойдем от техспецификации, то на нас могут подать в суд как на недобросовестного подрядчика, поэтому мы следуем закону. Что касается препарата, то мы используем "Агран" - он очень эффективный и им обработку ведут не первый год. Сейчас вся наша работа не очень эффективна из-за дождей и сильного разлива Урала. Мы обрабатываем, а дожди все смывают, отсюда и результат, - пояснил Мурат ТАНКЕЕВ. Стоит отметить, что для задействования авиации для противогнусовых мероприятий необходимо порядка 300 млн тенге, а в Уральске на эти цели выделили всего 49 млн тенге. На данный момент ведется работа по "летающей" стадии комаров, обработку проводят, создавая барьер вокруг Уральска. Кроме того, работа проводится исключительно в ночное время воизбежание аллергических реакций у населения. - Барьер от комаров вокруг города создается в несколько этапов, но, стоит отметить, что создание барьера не исключает 100% "залет" комаров со стороны степи, лесных зон. Перемещению комаров сопутствуют погодные условия, например, во время дождя эффект препарата снижается, если дождь длительный, препарат смывается вовсе. Для сведения населения по выплоду комаров: за летний период личинки комаров размножаются от 3 до 5 поколений, каждая самка комара за один заход может отложить примерно 120-150 яиц. Продолжительность жизни самки - 2-3 недели, но может достигать 114-119 дней, все зависит от температуры воздуха и наличия питания, - заключил Мурат ТАНКЕЕВ.