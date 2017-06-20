Фото из архива "МГ" Сегодня, 20 июня, на площадке службы центральных коммуникаций прошел брифинг с участием руководства "Дезинфекции", которая в этом году выиграла тендер на обработку города от комаров. По словам директора областной "Дезинфекции " Мурата ТАНКЕЕВА, в пригороде всего два дачных общества подготовили свою территорию для противогнусовой обработки. - На машине установлен ветрогенератор, который имеет лопасти как самолет. И когда машина едет по заросшим ветками дорогам, то лопасти ломаются. Поэтому мы не можем проехать в некоторые садоводческие общества. Всего два массива - "Яик" и "Комарово" - подготовили дороги - состригли все ветки и убрали их, чтобы мы могли сделать свою работу, - отметил Мурат ТАНКЕЕВ. На вопрос журналистов о том, что если на дорогах не может проехать большегруз, можно же заменить на мотоциклы или другую более легкую технику, директор "Дезинфекции" отметил, что средств, которые в этом году выделили на обработку города от комаров, недостаточно для задействования авиации, да и в техспецификации на сайте госзакупок было указано, что обрабатывать необходимо ветрогенератором и ранцами, а не мотоциклами. - Если мы отойдем от техспецификации, то на нас могут подать в суд как на недобросовестного подрядчика, поэтому мы следуем закону. Что касается препарата, то мы используем "Агран" - он очень эффективный и им обработку ведут не первый год. Сейчас вся наша работа не очень эффективна из-за дождей и сильного разлива Урала. Мы обрабатываем, а дожди все смывают, отсюда и результат, - пояснил Мурат ТАНКЕЕВ. Стоит отметить, что для задействования авиации для противогнусовых мероприятий необходимо порядка 300 млн тенге, а в Уральске на эти цели выделили всего 49 млн тенге. На данный момент ведется работа по "летающей" стадии комаров, обработку проводят, создавая барьер вокруг Уральска. Кроме того, работа проводится исключительно в ночное время воизбежание аллергических реакций у населения. - Барьер от комаров вокруг города создается в несколько этапов, но, стоит отметить, что создание барьера не исключает 100% "залет" комаров со стороны степи, лесных зон. Перемещению комаров сопутствуют погодные условия, например, во время дождя эффект препарата снижается, если дождь длительный, препарат смывается вовсе. Для сведения населения по выплоду комаров: за летний период личинки комаров размножаются от 3 до 5 поколений, каждая самка комара за один заход может отложить примерно 120-150 яиц. Продолжительность жизни самки - 2-3 недели, но может достигать 114-119 дней, все зависит от температуры воздуха и наличия питания, - заключил Мурат ТАНКЕЕВ.