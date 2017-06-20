Фото из архива "МГ" По словам директора региональной палаты предпринимателей "Атамекен" Нурлана КАИРШИНА, недавно в Астане состоялся съезд предпринимателей, на котором были отменены некоторые барьеры для бизнесменов. - В законе есть некоторые некорректные требования, которые по нашему обращению были отменены. К примеру, в общепите помещение, где готовится еда, должно располагаться на северо-западе. Это, конечно, странное требование, - отметил Нурлан КАИРШИН. Также директор РПП сообщил, что в 2016 году увеличилось количество обращений предпринимателей по различным вопросам. Так, если в 2015 году к ним поступило 128 обращений, то в 2016 - 163. В основном барьеры возникают при обращении в местные исполнительные органы - По линии защиты бизнеса положительно был решен 91 вопрос, в 2015 году - 65. При этом общая сумма защищенных имущественных прав составляет 564,9 млн тенге, - заявил Нурлан КАИРШИН.