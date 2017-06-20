Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил директор "Западно-Казахстанской Дезинфекции" Мурат ТАНКЕЕВ, обработку от комаров в Уральске начали еще в апреле. - Мы должны обрабатывать окраины города, рощи, чащи, лесополосы. Также мы ведем обработку по улицам города. Однако заезжать в жилые районы мы не имеем права, несмотря на то, что люди жалуются на большое количество комаров. Препарат "Агран", который мы используем, это химическое вещество, которое людям вредно, поэтому свою работу мы выполняем в ночное и вечернее время, - отметил Мурат ТАНКЕЕВ. Всего в Уральске планируется обработать 6000 га. На противогнусовые мероприятия в 2017 году выделили 49 млн тенге, однако ЧМУ "Дезинфекция" выставило цену в два раза меньше. Таким образом, на обработку гнуса выделено 23,6 миллиона тенге.