Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно дополнениям с 1 февраля разрешено: - обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;; - обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; - индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; - комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном; - штатное обучение для cтудентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и cтудентов I курсов высших учебных заведениях. Следует отметить, что в Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости КВИ. Регион вышел из "красной зоны".