Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане разработали приложение Ashyq для анализа эпидемиологической ситуации, сообщили в министерстве цифрового развития республики. Пилотный проект проводят в заведениях, деятельность которых ограничили в период карантинных мер: spa-центров, фитнес-центров и кинотеатров. Теперь для их посещения человеку будет необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить его на входе. "Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы", - говорится в сообщении.обозначает ограничение передвижения для человека, а также строгий режим домашней изоляции для тех, кто находится на амбулаторном наблюдении.– частичное ограничение передвижения, когда пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный. Разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.– для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным, например, в аэропорту.статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19. В министерстве уверены, что отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. Если у человека нет смартфона, сотрудники заведения в приложении смогут проверить статус посетителя через ИИН или через штрих-код на удостоверении личности. Итоги пилотного проекта позволят в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения для входа в другие общественные места Казахстана - торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и так далее. На данный момент мобильное приложение Ashyq доступно для скачивания в App Store и Play Market.