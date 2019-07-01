Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодня уже 12 человек получили финансовую поддержку на общую сумму 65 млн 700 тысяч тенге. Так, решение об открытии собственного дела семьей Камаловых из села Бурлин было принято 3 года назад. За счет первого кредита в 3 млн тенге им удалось приобрести первый живой капитал в виде 100 голов овец. Спустя 2 года еще один кредит - 6 млн под 6%. На эти деньги было приобретено 30 голов крупного рогатого скота. На сегодня это стабильное хозяйство, имеются пастбища и ферма. - Мы долго не могли решиться взять первый кредит. То казалось, что мы просим очень большую сумму, то сомневались, что сможем раскрутиться и вернуть их. Сейчас таких страхов нет. Мы смогли за 3 года многое. У нас появилась возможность нанимать работников. И я думаю, что это лишь начало. Сейчас у нас большие планы, например, хотим увеличить маточное поголовье КРС. И я думаю, что при поддержке, которую мы получаем от программы, сможем расширить свое хозяйство, - рассказала руководитель ИП "Самал" Самал Камалова. Любой новый или растущий бизнес - это, прежде всего, развитие экономики и новые рабочие места. С начала реализации программы финансовую поддержку получили 118 человек. Основными направлениями бурлинцы выбирают для себя животноводство, пассажироперевозки и грузоперевозки. В середине июля начнется обучение по программе "Жас кәсіпкер". Ее участниками могут стать члены многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособные инвалиды и молодежь из категории безработных.