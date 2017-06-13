Иллюстративное фото из архива МГ В городском отделе образования наконец-то определились с формой одежды на выпускной парад, который состоится 14 июня на площади Абая. - Это грандиозный праздник. И хочется, чтобы у всех было хорошее настроение. Родители и вся общественность желают, чтобы вчерашние школьники нашли свой жизненный путь. Что надеть решать нашим выпускникам и их родителям, - заявила руководитель отдела образования г. Уральска Жансулу Туремуратова. Стоит отметить, что обеспокоенность многих родителей формой одежды имела свои основания. Накануне выпускного парада пришло негласное распоряжение надеть на подростков школьную форму. Но сейчас после возмущений родителей это решение изменили. - Наши девушки пойдут на выпускной в бальных платьях. Они их уже купили. Сейчас проходят репетиции на площади Абая и в школах. Все должно пройти замечательно, - говорит заместитель директора СОШ №7 Татьяна Белоконь. Стоит отметить, что в школах начнут вручать аттестаты еще днем. Начало выпускного парада на площади Абая в 21 час. Он завершится через час праздничным фейерверком.