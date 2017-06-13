Скриншот видео Видео с едущим по сельской дороге кортежем появилось в социальной сети Instagramи, в паблике Zello.aktobe. На съемке четко видно, как передвигаются сразу несколько машин во главе с полицейской «Нивой», а следом два «Лимузина» и пять автомобилей «Тойота Прадо» белого цвета. Пользователь соцсети, отправивший видео на популярную актюбинскую страницу так и подписал съемку «Местный участковый Шалкара сопровождает свадебный кортеж». Комментарии не заставили себя ждать. Возмущению актюбинцев не было предела. Однако сегодня пресс-служба ДВД Актюбинской области решила прокомментировать ситуацию. По их словам, еще 8 и 9 июня на имя начальника ОВД Шалкарского района из районного акимата поступили письма, в которых чиновники просят обеспечить безопасность выпускников мероприятия «Жас-Тулек-2017». То есть сопроводить автотранспорт после «торжественного мероприятия вручения аттестатов «Алтын Белгі», указывается в пресс-релизе. Сопровождали будущих студентов полицейские не больше часа. То, что это была машина участкового инспектора полиции МПС ОВД Шалкарского района ДВД области и не отрицает. - Сопроводили 35 учащихся в г.Шалкар от ул. Е.Кутибарулы по ул. У. Бактыбай к зданию акимата Шалкарского района, далее к памятнику им. М.Шыманулы и до ул.Айшуака в СШ №8, - описывалит свой путь полицейские. cyDlkEzeVIo