Фото мостового перехода, далеко небезопасного для жизни людей, распространили в социальных сетях. - Это самодельный мост, сооружённый самими жителями ввиду того, чтобы сократить путь. Он соединяет жилой массив Безымянный с частью села Ганюшкино, где расположена основная часть торговых, государственных , общеобразовательных учреждений, вообщем с центром села. Зимой взбираться на этот мост целая трагедия. Железо в мороз покрывается льдом, ходить по нему очень опасно, - поделились жители с. Ганюшкино. По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в этом году в Курмангазинском районе было начато строительство трех пешеходных мостов. Один из них - мост Тухлый - был сдан в эксплуатацию 1 июня текущего года. До декабря должно завершиться строительство еще двух переходов под названием Конеу и Ягодный.Фото с паблика zello_atyrau