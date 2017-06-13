Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию газеты "МГ" обратились жители с жалобой о том, что никак не могут вызвать бригаду для отлова бродячих животных во дворе многоэтажки. На звонки уральцев никто не отвечал. Как рассказал директор ветеринарной станции г. Уральск Абылай МУКАЕВ, номер телефона действительно поменяли на другой в связи с переездом в другой офис. - Мы на все свои служебные машины наклеили новый номер телефона. Теперь осуществить вызов бригады ветеринарной станции возможно по номеру: 27-50-65, - рассказал Абылай МУКАЕВ. Как отметил Абылай МУКАЕВ, с начала нынешнего года в Уральске сотрудниками ветстанции было отловлено 3311 собак и 120 кошек. Из них в Деркуле более 350 собак, Круглозерном - около 150 собак, Зачаганске - 656 собаки и 34 кошки, Желаево - 59 собак, а по городу Уральск 2081 и 84 кошки.