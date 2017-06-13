Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рубежинский» был создан 4 года назад. В числе учредителей – депутат маслихата Аркадий Рубцов. Сейчас СПК имеет 400 га земли. - Сейчас мы разрабатываем два поля. 150 гектаров засадили картофелем и 50 гектаров капустой. Семена закупили в Самаре. Надеемся получить прибыль, - говорит управляющий директор СПК «Рубежинский» Марат Наурзалиев. Аким ЗКО Алтай Кульгинов отметил, что сельхозкооперативы получают хорошие государственные субсидии. - В области ощущается недостаток овощехранилищ. Нам необходимо 50 тысяч тонн, на данный момент насчитывается 15 тысяч тонн. В хозяйстве построили овощехранилище на 4 тысячи тонн. Государство возместит 30% средств, затраченных на возведение. Также за каждый трактор «Беларусь» будет возмещено 2,5 млн тенге. Эти деньги помогают сельчанам развиваться, - заявил глава региона. Еще один удачный пример – недавно созданное производство в селе Дарьинск, где изготавливают сыр чечел и сливочное масло. - Ваше производство дает стимул для сельчан, которые реализуют молоко. У них появился постоянный рынок сбыта, - говорит Алтай Кульгинов. - Себестоимость производства масла превышает сумму в 2 тысячи тенге за килограмм. Это цена, по которой мы его продаем. Но государственные субсидии позволяют не повышать цены. Есть случаи, когда с нашего масла срывают упаковку, заворачивают в другую и продают уже дороже, - отметил предприниматель Сергей Каверин. Стоит отметить, что господдержка помогает выжить фермерам ЗКО в условиях жесткой конкуренции, которые диктует рыночная экономика.