Фото с сайта акимата Актюбинской области Всего представлено 12 работ, большинство из которых содержат стилизованные изображения буквы А, шанырака и тюльпана. Местные власти уверены, приобретение собственного бренда и логотипа помогут региону улучшить имиджевую привлекательность, узнаваемость на внутренней и международной арене, а также окажет содействие укреплению патриотизма местных жителей. - Перед началом разработки был проведен опрос актюбинцев, чтобы выяснить их эмоциональное восприятие области, - отметил руководитель управления внешних связей и туризма Ермек КЕНЖЕХАНУЛЫ, сообщив, что помимо бренда у региона также появится свой слоган. Интернет-голосование, в ходе которого должны быть отсеяны не менее 7 вариантов визуализации бренда, завершится 19 июня. Выбор окончательного варианта будет за членами специально созданного экспертного совета. Презентовать новый бренд обещают уже к концу текущего месяца.