Главного имама и наиб имама мечети "Зинеден Құрасұлы" сняли с должностей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта muslim.com Иллюстративное фото с сайта muslim.com Официальное сообщение об этом распространила пресс-служба ДУМК РК. - Главный имам Курметкали БАКТЫГУЛОВ и наиб-имам Канайбек САЛИЕВ мечети "Зинеден Құрасұлы", расположенной в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области, сняты с должности за нарушение этики священнослужителя. Представительство ДУМК по Атырауской области выяснило, что вышеназванные имамы поспорили, и между ними произошло разногласие, – говорится в официальном сообщении ДУМК. Напомним, что два имама устроили потасовку в мечети после намаза на глазах у прихожан после того, как наиб-имам высказал недовольство работой своего старшего коллеги. Словесные оскорбления в свой адрес главный имам стал записывать на сотовый телефон, чем и вызвал недовольство второго. - Съемки возмутили наиб-имама, и он принялся отнимать телефон у старшего коллеги, затем мужчина в ярости ударил главного имама в грудь. Находившиеся прихожане в мечети начали разнимать двух служителей мечети, - сообщили в пресс-службе Исатайского районного суда. На судебном заседании наиб-имам признал свою вину, попросил прощение у главного имама. Драчуна наказали штрафом в размере 10 МРП. Постановление суда не вступило в законную силу. Ерлан ОМАРОВ  