Об этом рассказали в областном суде ЗКО, где проходил семинар по профилактике коррупционных нарушений в судебной системе. Как рассказал руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Болат ИСАКОВ, в целях противодействия коррупции, начиная с 2016 года госслужба заработала в новом формате, основанных на принципах меритократии. - В результате, в три раза увеличилось число вновь прибывших на государственную службу, в два раза снизилась сменяемость кадров и в 18 раз сократились переводы, - отметил Болат ИСАКОВ. - Кроме того, по результатам работы совета по этике за прошлый год уволено 22 должностных лица, 200 лиц предупреждены о неполном служебном соответствии, 4 лица понижены в должности.