В каждой вере существует немало значимых дат. В исламе это месяц Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост (ораза), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Отказ от приема пищи, от того времени, когда «черная нитка начинает отличаться от белой» до полного захода солнца, не является самоцелью поста. Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман - это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Как и у других верующих, у мусульман также одним из важных аспектов веры является свершение благих и бескорыстных дел. – Во время священного мусульманского поста мы выделили десять машин для того, чтобы отвозить людей, держащих пост, после совершения ночного намаза из областной мечети до дома совершенно бесплатно. Из них пять машин едут до девятого микрорайона, а пять машин отвозят до поселка Зачаганск, и в первую очередь мы развозим дедушек и бабушек. В этот священный месяц Рамазан мы должны делать больше благих дел, так как одно доброе дело будет зачитываться в многократном размере, и чтобы не только заслужить милость Всевышнего, но и проявить глубокое уважение к ближним и позаботиться о нуждающихся, – рассказал директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. Во время оразы следует задуматься над своей жизнью, переосмыслить жизненные ценности, то есть что является истинно важным, а что – поверхностным. Благодаря этому происходит укрепление веры, духовный рост верующего и, возможно, изменение жизненных приоритетов.– Каждый верующий мусульманин должен вершить «сауаб», то есть благое дело во имя Всевышнего, например, подать саадака (милостыню) бедным, накормить постящегося человека и многое другое. Водители такси CITY совершают такое доброе дело, показывая тем самым пример всем людям. Пусть будет светлым для них и для всех нас священный месяц Рамазан, полный добра и милосердия! Да будут услышаны Создателем наши молитвы и пожелания! – говорит пассажирка такси Гульмира–апа.