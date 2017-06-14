По тогам третьего этапа аттестации - собеседования - стало известно, что 14 сотрудников Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира не соответствуют занимаемой должности и рекомендованы к увольнению. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. - Это в основном ведущие и главные специалисты рыбинспекции. На сегодня есть обращение двух сотрудников в наш адрес о неправомерном действий аттестационной комиссии. По этим двум фактам идет проверка, насколько аттестационная комиссия принимала законные и справедливые решения. Если в процессе проверок мы установим нарушение прав государственных служащих, соответственно будет дана правовая оценка, - пояснил Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. Всего же в Атырауской области собеседование прошли 2215 , из 1122 госслужащих, работающих в госсорганах, финансируемых из местного бюджета, двое не соответствуют занимаемой должности и рекомендованы к увольнению. Из 1093 госслужащих, работающих в органах, финансируемых из республиканского бюджета, 14 вышеуказанных лиц не соответствуют своим должностям и рекомендованы к увольнению.