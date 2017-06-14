Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, только одного военнослужащего привлекли к ответственности с начала года. - Начальник взвода боевого обеспечения батальона оперативного назначения, без уважительных причин не явился на службу в течение 4 дней. Самовольное оставление части или места службы, свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 652 КоАП РК, - отметили в суде ЗКО. Специализированный административный суд Уральска, привлек военнослужащего к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа около 40 тысяч тенге.