В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрированы 1 161 новый случай заболевания COVID-19. Всего в стране подтвержден 189 131 случай, из них в ЗКО – 11113. Стоит отметить, что на прошлой неделе количество заразившихся коронавирусной инфекцией западноказахстанцев в сутки переваливало за сотню. На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 909 человек, из них в стационарах находится 6 028 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 881 пациент. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 264 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарате ИВЛ - 44 пациента. На 31 января зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 128 человек.