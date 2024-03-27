Объём средств, отправленных за рубеж через системы международных денежных переводов (СДП), за январь этого года составил 52,5 миллиарда тенге. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го, и лишь на 3,7% меньше, чем за «рекордный» январь 2021 года. Аналитики ranking.kz выяснили, в какие страны чаще всего казахстанцы отправляют деньги.

Так, объём денежных переводов, полученных через СДП из-за рубежа, за январь составил 20,6 миллиарда тенге — сразу на 25,2% меньше, чем за январь 2023-го.

Треть всего объёма отправленных за рубеж средств пришлась на Россию : 17,7 миллиарда тенге — сразу на 34,9% больше, чем в январе 2023 года.

: 17,7 миллиарда тенге — сразу на 34,9% больше, чем в январе 2023 года. Следом идёт Турция , куда было отправлено 12,5 миллиарда — на 14,7% меньше, чем годом ранее.

, куда было отправлено 12,5 миллиарда — на 14,7% меньше, чем годом ранее. Значительные объёмы также пришлись на Узбекистан (8,8 миллиарда тенге), Грузию (4,2 миллиарда тенге), Китай (2,5 миллиарда тенге) и Кыргызстан (2 миллиарда тенге).

По объёму полученных из-за рубежа денежных переводов также лидирует Россия: 5,5 миллиарда тенге — сразу в 2 раза меньше, однако, по сравнению с январём 2023 года. На втором месте США: 2,4 миллиарда тенге — на 10,5% меньше, чем годом ранее. Значительные объёмы также пришлись на Южную Корею и Узбекистан: по 2 миллиарда тенге.