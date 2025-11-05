В школьную программу по физической культуре планируют добавить уроки плавания. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин, передаёт Tengrinews.kz.

По словам Баландина, проект будет запущен в пилотном режиме в 2026 году в Алматы и Астане, а далее и во всех регионах страны.

Данная инициатива реализуется по примеру таких стран, как США, Австралия и Венгрия, которые являются одними из сильнейших государств в мире по плаванию и уже многие годы успешно внедряют обязательное обучение детей плаванию в школьной системе, — подчеркнул он.

Инициатива направлена на формирование у детей навыков безопасного поведения на воде и развитие интереса к спорту как части здорового образа жизни.

Во время заседания правительства Баландин привёл данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): в 2024 году в мире утонуло более 236 тысяч человек, из них 82 тысячи — дети в возрасте от 1 до 14 лет.