С января 2024 по январь 2025 — количество абонентов спутникового интернета увеличилось в 2,5 раза и достигло 4,8 тысячи. Это самый высокий показатель за последние восемь лет. Такие данные приводит аналитический канал Data Hub. Основной рост произошёл в сельской местности — число абонентов там выросло почти в семь раз, до 2,7 тысячи.

Сёла дали 80% от общего прироста. Одна из причин — запуск пилотного проекта по подключению сельских школ к спутниковому интернету Starlink. С апреля по декабрь 2024 года к проекту подключили 1,8 тысячи школ. Услугу предоставлял «Республиканский центр космической связи».

Спутниковый интернет особенно полезен в отдалённых районах, где сложно провести обычный интернет по проводам. Отдельных данных по использованному трафику спутникового интернета нет — его учитывают вместе с общим объёмом беспроводного интернета.

В 2024 году этот показатель вырос в восемь раз и составил 211,9 млн ГБ. Это всё ещё намного меньше, чем трафик по проводному интернету — 6,6 млрд ГБ (снижение на 2,9%), и по мобильному — 5,9 млрд ГБ (рост на 16,2%). В 2024 году средний абонент мобильного интернета использовал 20,2 ГБ в месяц — на 5,2% больше, чем годом ранее.

Фото: pexels.com