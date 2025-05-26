Все произошло 13 января 2025 года в частном доме в одном из районов Актобе.

Суд над 38-летним уроженцем Мангистауской области начался 26 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области. Подсудимый обвиняется в убийстве двух человек, а также незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Все произошло 13 января 2025 года в частном доме в одном из районов Актобе. В доме проживала пенсионерка, бывший медработник, со своим супругом, с которым сошлась 7 лет назад, бывшим полицейским, и внук хозяйки дома. 16-летний подросток жил в интернате, и бывал дома только по выходным. В тот день в дом заявился знакомый дочери хозяйки дома, Сарсенбек.

Как говорится в обвинительном заключении, Мира, дочь хозяйки дома, познакомилась с ним в июле прошлого года в соцсети. Их отношения быстро переросли в близкие, и они стали жить вместе. Но через три месяца между парой произошла ссора из-за ревности со стороны мужчины, и она дошла до рукоприкладства. Несмотря на это, мужчина настаивал заключить брак. Женщина не соглашалась.

Это ли стало причиной или что-то другое, но 13 января, он, сложив в рюкзак отвертку, нож и скотч, заявился в дом к матери женщины. Проник через окно на летнюю кухню, дождался, когда туда придет хозяйка дома, и нанес ей 20 ножевых ранений в разные части тела, бросил ее погреб. После этого он напал на саму Миру, которая пришла на летнюю кухню, связал ей руки и ноги, вырвал ресницы с глаз. Досталось и отчиму Миры, который пришел на летнюю кухню искать свою супругу. Ему Сарсенбек нанес удары не только ножом, но и топором, его также бросили в погреб. Мать и отчим Миры скончались от полученных травм.

Только вечером о случившемся стало известно полиции. Туда позвонили внук хозяйки дома и ее падчерица, которые пришли узнать, почему пенсионеры не отвечают на телефонные звонки. Никого не найдя дома, они пошли на летнюю кухню, и там внук увидел подсудимого, сидящего с ножом. Полицейские вели с ним переговоры 3 часа. В ходе спецоперации они взяли дом штурмом, освободили дочь хозяйки, вызвали скорую, но пожилых людей спасти не удалось.

Вчера потерпевшие сообщили СМИ, что будут требовать для подсудимого пожизненного наказания.

Фото автора из зала суда

Фарида ЗАРИП