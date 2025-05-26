Суд над 38-летним уроженцем Мангистауской области начался 26 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области. Подсудимый обвиняется в убийстве двух человек, а также незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Все произошло 13 января 2025 года в частном доме в одном из районов Актобе. В доме проживала пенсионерка, бывший медработник, со своим супругом, с которым сошлась 7 лет назад, бывшим полицейским, и внук хозяйки дома. 16-летний подросток жил в интернате, и бывал дома только по выходным. В тот день в дом заявился знакомый дочери хозяйки дома, Сарсенбек.
Как говорится в обвинительном заключении, Мира, дочь хозяйки дома, познакомилась с ним в июле прошлого года в соцсети. Их отношения быстро переросли в близкие, и они стали жить вместе. Но через три месяца между парой произошла ссора из-за ревности со стороны мужчины, и она дошла до рукоприкладства. Несмотря на это, мужчина настаивал заключить брак. Женщина не соглашалась.
Это ли стало причиной или что-то другое, но 13 января, он, сложив в рюкзак отвертку, нож и скотч, заявился в дом к матери женщины. Проник через окно на летнюю кухню, дождался, когда туда придет хозяйка дома, и нанес ей 20 ножевых ранений в разные части тела, бросил ее погреб. После этого он напал на саму Миру, которая пришла на летнюю кухню, связал ей руки и ноги, вырвал ресницы с глаз. Досталось и отчиму Миры, который пришел на летнюю кухню искать свою супругу. Ему Сарсенбек нанес удары не только ножом, но и топором, его также бросили в погреб. Мать и отчим Миры скончались от полученных травм.
Только вечером о случившемся стало известно полиции. Туда позвонили внук хозяйки дома и ее падчерица, которые пришли узнать, почему пенсионеры не отвечают на телефонные звонки. Никого не найдя дома, они пошли на летнюю кухню, и там внук увидел подсудимого, сидящего с ножом. Полицейские вели с ним переговоры 3 часа. В ходе спецоперации они взяли дом штурмом, освободили дочь хозяйки, вызвали скорую, но пожилых людей спасти не удалось.
Вчера потерпевшие сообщили СМИ, что будут требовать для подсудимого пожизненного наказания.
- Захват заложников в Актобе: подозреваемого обвиняют в убийстве и насилии
- Мужчина удерживал заложников в частном доме Актобе
- Захват заложников в Актобе: погибли два человека
Фарида ЗАРИП