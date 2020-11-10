Иллюстративное фото из архива "МГ" – Завершается работа по исключению возможности использования электронных кошельков в обороте наркотиков. В этом месяце вступят в силу разработанные нами совместно с Нацбанком законодательные нормы по запрету денежных переводов в пользу анонимных пользователей. Внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в сети с возможностью идентификации их участников, - сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлеген Маткенов на брифинге. Он отметил, что на заседании коллегии МВД Касым-Жомарт Токаев дал несколько поручений по активизации деятельности в противодействии наркобизнесу. Особый акцент был сделан на усилении работы по фактам рекламы наркотиков. – Переработана законодательная база: упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности. Речь идет прежде всего о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В результате на сегодня по рекламе наркотиков выявлены 64 преступления, в том числе 39 по сбыту. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело, - пояснил он. Также, по его словам, совместно с Верховным судом разрабатывается проект нормативного постановления. -Это позволит разъяснить правоприменительную практику по применению единого подхода к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной перспективы по делам о новых видах наркотиков. До конца года будет принято постановление правительства по введению под государственный контроль еще 32 наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков, - добавил Тлеген Маткенов.