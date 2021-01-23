Стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Ровно в 9.00 по времени Нур-Султана заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. Здесь вкладчики будут производить необходимые операции. Пенсионные накопления можно снимать на приобретение жилья или иные операции, связанные с этим. ЕНПФ будет рассматривать заявки в течение двух рабочих дней, а "Отбасы банк" не будет снимать комиссию за снятие пенсионных. Для подачи заявления нужно иметь ЭЦП. Через него необходимо авторизоваться на сайте, открыть свой личный кабинет и подать заявку на открытие специального счета. Такой счет также можно открыть иным способом. После открытия специального счета нужно заполнить электронные заявления на единовременную пенсионную выплату. Здесь нужно указать номер специального счета, цель использования, доступную сумму, способы удержания и перечисление индивидуального подоходного налога. Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз. Их можно использовать для:
  • полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;
  • строительства индивидуального жилого дома, включая приобретение земли; внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа; получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;
  • приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком; частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.
Пенсионные накопления будут доступны для казахстанцев, у которых есть определенная сумма на счете. Порог достаточности зависит от возраста вкладчика. В Казахстане начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных Пенсионные на ремонт Правилами не предусмотрено снятие пенсионных накоплений на ремонт. Ремонт можно произвести, только если средства были взяты в рамках одного договора - приобрели жилье и произвели ремонт. Также под запретом находятся жилищные сделки между близкими родственниками при досрочном использовании пенсионных накоплений. По мнению главы банка, запрет позволит избежать ненужных судебных процессов и морально-этических споров между родственниками. Ибрагимова отметила, что во многих других программах "Отбасы банка" также есть запреты на сделки между близкими родственниками. Пятилетний запрет на продажу жилья Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова объяснила, что пятилетнее ограничение касается только тех ипотечных жилищных займов с оставшимся сроком погашения более пяти лет, по которым имеется непогашенная задолженность. При этом глава банка советует внимательно посмотреть договор банковского займа и обратить внимание на сроки завершения ипотечного кредитования. Как пояснила Ибрагимова, если вкладчик приобрел недвижимость после 1 января 2021 года, он сможет ее продать через пять лет, если заем со сроком погашения более пяти лет. Использование пенсионных выплат на лечение Правила по снятию пенсионных накоплений на лечение и медицинские услуги вступят в силу до конца января. По словам Ибрагимовой, регулировать снятие пенсионных накоплений на лечение пока согласился только "Отбасы банк", сейчас процедуры согласовываются с госорганами. После окончания согласования приказ Министерства здравоохранения будет регистрироваться в Министерстве юстиции. Ранее Ибрагимова советовала казахстанцам не торопиться с использованием пенсионных средств, поскольку ограничений по времени на снятие не будет. Некоторым вкладчикам глава банка советует подать заявление позже, тогда сумма, доступная к изъятию, будет больше. Подробнее с советами главы банка по снятию пенсионных средств можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  