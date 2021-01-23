Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, за прошедшие сутки, 22 января, по области было зарегистрировано 104 новых случая СOVID-19. Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди инфицированных - 26 пациентов из города Атырау. - В результате скрининга было выявлено 69 заболевших с месторождения Тенгиз. 4 человека заразились КВИ в Жылыойском районе, один в Кызылкогинском районе и четыре в Курмангазинском районе, - пояснили облздраве. К слову, заболевание у 22 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. - За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 54 пациента. В настоящее время в домашних условиях получает лечение 248 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 104 человека, в районных инфекционных стационарах - 42, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз- 814 человек, - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области. Отметим, что Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.