Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 21 января по улице Самал был остановлен маршрутный автобус марки ГАЗ, за рулем которого, находился 42-летний водитель в состоянии наркотического опьянения. - В этот же день в 15.30 по улице Курмангазы был остановлен еще один маршрутный автобус под управлением 43-летнего водителя, который также управлял транспортным средством марки ГАЗ, в состоянии наркотического опьянения, - отметили в пресс-службе ведомства. К слову, оба автобуса водворены на спецстоянку. - В отношении обоих водителей возбуждено административное производство по части 1 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", материалы были направлены в специализированный административный суд г. Уральска, рассказали в полиции. Стоит отметить, что горе-водителям грозит лишение права управления транспортным средством на срок до 7 лет, кроме того административный арест на 15 суток.