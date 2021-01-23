Всего с начала пандемии в области заразились коронавирусной инфекцией больше 10 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более шести тысяч жителей ЗКО заразились коронавирусной инфекцией Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекцией в РК, за прошедшие сутки, 22 января, в стране было зарегистрировано 1 548 новых случаев заболевания COVID-19, из них 74 случая выявлено в ЗКО. Всего в стране подтверждено 175 390 случаев, из них 10220 в ЗКО. - На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 25 983 человека. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии – 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов, - пояснили в МВК РК. Также по данным МВК РК, на 21 января было зарегистрировано 100 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. Выздоровели 74 человека. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 47311 заболевших, случаев с летальным исходом - 550, всего выздоровели – 35 055 человек, - отметили в МВК РК. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19.  