Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев, в области Уральские сайгаки в настоящее время находятся на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского, Таскалинского, Акжайыкского районов. - В 2019 году по результатам последней переписи было уточнено 217 тысяч голов сайги. В прошлом году из-за пандемии плановая перепись не проводилась. Однако судя по мониторингу наблюдается интенсивный рост численности поголовья, - отметил он. Также, со слов Кайрата Кадешева, в прошлом году в области было возбуждено на 1,5 раза больше уголовных дел, чем в 2019 году по факту незаконной охоты на сайгу. - Если в 2019 году было зарегистрировано 26 уголовных дел, то в прошлом году 44, - пояснил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО. - Судом было рассмотрено 9 уголовных дел, по результатам которых 10 человек привлечены к уголовной ответственности, одно уголовное дело было прекращено, по остальным делам ведется расследование. У правонарушителей было изъято более 2,5 тысяч рогов сайгаков, обнаружено 491 отстрелянных тушек.