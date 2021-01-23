Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 20 января в 17.35 на пульт пожарных поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов по улице Абдрахманова идет сильный дым. - По прибытию к месту вызова было установлено, что на первом и втором этажах происходит горение электрощита, из-за возгорания весь подъезд покрылся черным дымом. Также выяснилось, что на третьем этаже остались дети с пожилой женщиной. Они не могли выйти из квартиры. Спасателям пришлось эвакуировать их через балкон, - пояснили в ДЧС Атырауской области. К слову, в тушении пожара было задействовано две единицы техники и 8 пожарных. Пожар был ликвидирован в 18.02. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.