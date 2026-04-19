В первом квартале 2026 года преступлений связанных с интернет-мошенничеством уменьшилось на 15%, сообщают аналитики Data Hub. Это первый спад за последние четыре года. За год регистрация мошенничества с онлайн-займами сократилась сразу втрое. Однако преступления, где якобы банк просит смс подтверждения на прежнем уровне.

За три месяца было зарегистрировано 5,3 тысяч уголовных дел. Из них 721 дело уже расследовали и 634 направили в суд. Сроки расследования прерваны по 1,5 делам, так как удалось найти виновного. При этом 1,1 тысяч преступлений были сняли с учетом не дублирования обвинения.

Снижение подобных дел наблюдается во всех регионах страны кроме Атырауской, Улытауской областей и Шымкента. Астана и Алматы формируют почти треть всех зарегистрированных случаев, показывая при этом относительно слабую динамику.