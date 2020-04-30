Прогнозы скорректированы в связи с ростом привозных случаев с приграничных территорий, сообщила главный санврач РК Айжан Есмагамбетова, сообщает Informburo.kz.

В Казахстане до конца мая число случаев заражения Covid-19 вырастет до 5300, сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова. - В целом по Казахстану до конца апреля мы прогнозируем около 3400 случаев, до конца мая – порядка 5300 случаев. Прогнозы скорректированы, это связано с тем, что у нас достаточно много привозных случаев с приграничных территорий – более 200 случаев за последние две недели. Эта цифра говорит, что у нас есть внешняя угроза, не только внутренняя, – сообщила Айжан Есмагамбетова. По её словам, коронавирус вскоре перейдёт в разряд сезонных заболеваний, поэтому все казахстанцы, субъекты бизнеса должны соблюдать установленные санитарные требования на постоянной основе. - Мы должны понимать, что даже когда не будет карантина, мы будем жить с коронавирусом всегда, он перейдёт в разряд сезонных заболеваний, как это было в 2009 году с птичьим гриппом, который сегодня циркулирует ежегодно. Аналогичная ситуация с коронавирусной инфекцией. Поэтому мы должны привыкнуть к этому и научиться с этим жить, защищаться, применять меры профилактики в повседневной жизни, – отметила Айжан Есмагамбетова. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3079, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.