Кроме этого, инфекцией заразились 7 жителей Туркестанской области, которые работали вахтовым методом в РФ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Атырауская областная больница открылась после карантина Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, 29 апреля в области зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, семеро являются жителями Туркестанской области, они работали вахтовым методом в Российской Федерации. На автопереходе c Самарской областью РФ, на посту «Сырым», при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышения температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Остальные четыре пациента, зараженные коронавирусной инфекцией, являются  медицинскими работниками. Они были обследованы как медработники с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, они госпитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 29 апреля в области выявлено 138 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 9. Всего в стране подтверждено 3 138 случаев, из них: в Алматы - 937, в Нур-Султане - 621, в Кызылординской области - 187, г. Шымкент - 189, в Карагандинской области - 142, в ЗКО - 138, в Атырауской области - 135, в Павлодарской области - 127, в Туркестанской области - 124, в Алматинской области - 122, в Жамбылской области - 116, в Акмолинской области - 98, в Актюбинской области - 65, в Костанайской области - 45, в Мангистауской области - 45, в СКО - 30, в ВКО - 17. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.