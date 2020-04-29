На перекрестке столкнулись автомашина "Нива" и пассажирский автобус №2. Как именно произошло ДТП - неизвестно. От сильного удара "Нива" оказалась на тротуаре. В салоне автобуса находились пассажиры, к счастью, никто из них не пострадал. Но на место происшествия все же прибыла карета скорой медицинской помощи. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по предварительным данным, пассажирский автобус не пропустил "Ниву" и произошло столкновение. Факт зарегистрирован в ЕРДР. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.