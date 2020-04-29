23 апреля пациенты областной инфекционной больницы в нетрезвом состоянии устроили потасовку с врачами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова, 23 апреля несколько пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, употребляли спиртные напитки и устроили потасовку с медицинским персоналом.
– Очень тяжело работать персоналу, они подвергаются унижению и оскорблению со стороны пациентов, которые всерьез не воспринимают ситуацию. В частности, 23 апреля несколько пациентов, будучи в нетрезвом состоянии начали оскорблять врачей, довели до слез медсестер, а когда зашли мужчины-врачи, они начали с них снимать защитные костюмы, тем самым подвергая риску заражения всего персонала. Наши попытки успокоить были безрезультатными и во избежание нарушения безопасности пациентов вынуждены были вызвать полицейский патруль. После длительной беседы они успокоились, - рассказала Надия Ахметова.
По словам руководителя инфекционной больницы, спиртное пациентом могли передать вместе с продуктами питания.
– Да, мы тоже разбирались по поводу того, как у пациентов могли оказаться алкогольные напитки, как их смогли пронести. Возможно, спиртное было в бутылках вместо сока и минеральной воды. На следующий день более тщательно начали проверять переданные продукты пациентам из дома и обнаружили в бутылке из-под минеральной воды спиртное. Сотрудники патрульной службы составили акт. Очень тяжело, когда персонал без сна и отдыха работает с риском для здоровья и жизни, и при этом такое отношение со стороны пациентов. Наша единая цель - спасти наше население, наших детей, родителей, а это мы можем сделать только в условиях солидарности. Уважаемые жители, помогите нам остановить инфекцию, это сделать только работниками медицины невозможно, нам надо прервать цепочку передачи инфекции вместе и только после этого будем жить полноценной жизнью, - заключила Надия Абриковна.
Стоит отметить, что ранее пациенты с COVID-19 сообщили "Уральской неделе"
о том, что никаких признаков заболевания у них нет, но несмотря на это вынуждены находится в лечебной учреждении. Они заявили, что отказались принимать препараты, названия которых они не знаю, потребовали объяснений у медперсонала, но те в свою очередь вызвали сотрудников полиции.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3105, вылечились 798 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
